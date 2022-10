Nosotros no estamos preocupados con relación al tema de la multa a Hidroituango: Quintero

Antes del viaje a Hidroituango , el alcalde de Medellín y presidente de la junta de EPM, Daniel Quintero, señaló que aún no hay fecha de inicio de las dos primeras unidades del proyecto y que no preocupa cobros de multas porque se hará una reunión con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El alcalde Daniel Quintero afirmó que siguen en pruebas, tanto en seco como en agua muerta, para poder definir con los ingenieros de EPM la fecha que sería anunciada hoy a las 2:00 de la tarde en el edificio de la entidad en Medellín.

Aseguró que lo más importante es que cuando se ponga a andar el proyecto, este tenga todos los requisitos necesarios y de calidad para funcionar sin riesgos para quienes están en el proyecto, las comunidades aguas abajo y la megaobra misma.

"No hay fecha todavía determinada. En este momento nosotros vamos a ir a verificar, a hablar con los ingenieros. ¿Qué le he dicho a los ingenieros de forma general?, que no hagan nada que no sea lo correcto, no se salten ningún paso. Nosotros sabemos que somos los responsables de la entrada en operación de Hidroituango , a pesar de que los daños los causan otros", dijo el mandatario.

Algo llamativo es que, pese a que expertos han señalado que las multas superarían los 150 millones de dólares, el no entrar en operación antes del 30 de noviembre, el presidente de la junta dice que no le preocupa. Incluso, aseguró que desde EPM están dentro de los tiempos, pero también dependerá de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

"Estamos dentro de los tiempos, que es antes del 30 de noviembre, pero incluso es posible que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pida unas pruebas adicionales, y si pide unas pruebas adicionales se iría más allá del 30 de noviembre. Si esa solicitud se hace por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no habría multa. Nosotros no estamos preocupados con relación al tema de la multa", agregó.

Por ahora, estaremos atentos al resultado de esa visita al norte de Antioquia y las claridades que se puedan dar esta tarde sobre el estado actual y el nuevo cronograma de entrada en operación de las unidades 1 y 2.

