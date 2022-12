Nuevo capítulo de choque entre Gobernación y Alcaldía por Hidroituango

Continúa la discusión entre Luis Pérez y Federico Gutiérrez por la coyuntura que vive el proyecto Hidroituango.

Este lunes, durante la instalación de sesiones de la Asamblea, el gobernador afirmó que los explosivos utilizados para destaponer túneles en Hidroituango no se usaron adecuadamente y provocaron inestabilidad en la montaña.



“La Universidad Nacional asevera que las voladuras son de mala calidad, sin planes y dicen que las energías de las voladuras afectaron la montaña”, señaló el mandatario.



El gobernador enumeró otra serie de elementos dentro de su informe sobre irregularidades en la construcción de la megaobra.



El primer error que se mencionó fue el incumplimiento del Consorcio TIFS en la construcción de dos túneles, por lo cual le fue cancelado el contrato luego de 213 días de retraso. No obstante, se habría pagado un total de $182.000 millones por dicho concepto.



Otro de los hechos que señaló Pérez fue la construcción de la galería auxiliar de desviación, pese a que la junta técnica asesora del proyecto advirtió que no era conveniente hacerla. La presión por las demoras en las obras habría llevado a EPM a tomar esta decisión.



Otro error que indicó el mandatario fue la falta de licencia ambiental para el tercer túnel, que se construyó en agosto de 2015 y afirmó que la modificación de este permiso se solicitó en julio de 2016.



Según explicó, investigaciones de la Universidad Nacional arrojaron que el tercer túnel tuvo estudios deficientes y se concluyó que el revestimiento de concreto no resiste las velocidades del flujo del río Cauca. En el mes de abril, el túnel habría estado trabajando en topes inadmisibles.

Publicidad

Le puede interesar: La cadena de irregularidades en Hidroituango en adjudicación de contrato: Contraloría



Como quinto desacierto, Pérez mencionó la decisión de cerrar los dos primeros túneles construidos y afirmó que si se hubiesen cerrado de acuerdo con el cronograma, la crisis actual no existiría.



Otra de las medidas del proyecto que criticó el gobernador fue la inundación de la casa de máquinas sin destaponar los túneles.

Finalmente, dijo que el mal uso de explosivos entre el 3 y el 11 de mayo y que se habrían salido de control, desencadenó en la inundación del corregimiento de Puerto Valdivia con un caudal del río Cauca, que según la Universidad Nacional, solo se presenta cada 500 años.



Alcalde pide prudencia para no afectar los reclamos a las aseguradoras

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez respondió que hay que tener mucha prudencia y respeto con el proceso de la contingencia de Hidroituango y reiteró que sobre los aspectos técnicos debe responder EPM. El mandatario local afirmó que cualquier información que se diga puede afectar la reclamación de los seguros.

“Aquí hay decisiones que tomaron tres administraciones atrás. Hay quienes exigen y piden toda la verdad, pero mienten sistemáticamente. Claro que todo se tiene que investigar, pero hasta que el informe técnico de las investigaciones de EPM es imposible decir qué fue lo que pasó”, aseguró Gutiérrez.