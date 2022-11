Nuevo rifirrafe entre Gaviria y Quintero por recursos del proyecto Tren del río

En una nueva polémica, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, acusó a la alcaldía de Daniel Quintero de poner obstáculos para la financiación del Tren del Río que deberá contar con recursos de Medellín y del Gobierno nacional.

Este es un nuevo capítulo de los desencuentros entre los dos mandatarios, pues el gobernador Gaviria se mostró inconforme con la posición que ha dado el alcalde Quintero de que no hay recursos para financiar este megaproyecto porque no se pudieron vender las acciones que EPM tiene en UNE.

Según el mandatario regional, se ha buscado poner trabas a este proyecto de 4.8 billones de pesos, en el que la Nación podría aportar el 70 %, siempre y cuando Medellín, el Área Metropolitana y la Gobernación financien lo restante.

“Es inexplicable que la Alcaldía de Medellín, que es la más beneficiada de la obra, aparezca constantemente poniendo obstáculos y desafortunadamente para que no logremos el 70 % que necesitamos de la Nación”, afirmó.

Gaviria señaló que se ha querido mostrar como prioridad la construcción de cinco nuevos metrocables para restarle importancia a la financiación del Tren del Río.

“Sin tren del río no puede haber cables, porque los metrocables no van a poder alimentar, sino que van a saturar aún más el sistema Metro, entonces, no son uno son dos los”, agregó.

El Tren del Río es otro proyecto ferroviario en su mayoría para transporte de carga, que sería desde el sur hasta el norte del Valle de Aburrá, a lo largo de 63 kilómetros con catorce estaciones paralelas al metro, pero que debería ser construido y operado por la empresa Metro de Medellín.

