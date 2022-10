Nuevos cambios en junta directiva del Grupo Sura: ya van ocho asambleas extraordinarias

En reunión extraordinaria, se cumplió una nueva asamblea de accionistas del Grupo Sura , que eligió la nueva junta directiva para el periodo de 3 de octubre a 31 de marzo de 2024.

Nuevamente hubo cambios: como miembros independientes se mantienen Luis Santiago Cuartas, que venía siendo el presidente de la Junta Directiva, así como Sebastián Orejuela, ambos nominados por Grupo Argos. Por otra parte, ingresó a la junta la exministra de Comercio María Ximena Lombana, propuesta por Grupo Gilinski a través de JGDB Holding S.A.S. De esta manera, sale de la junta José Luis Suárez.

De los miembros patrimoniales se mantienen Luis Javier Zuluaga y Pablo Londoño, propuestos por Grupo Argos, así como Ángela María Tafur, nominada por la familia Gilinski. Ingresó a la Junta Directiva Andrés Bernal Correa, quien reemplaza a Gabriel Gilinski.

Diego Patiño Moreno, pensionado y accionista, aseguró que con tantos cambios en la Junta Directiva, se sigue con la incertidumbre de la empresa hacia el futuro.

“No deja de causar todavía expectativa e incertidumbre esta cantidad de cambios directivos, porque no es un plan de trabajo, se necesita sostenibilidad para ejecutar los planes de acción, y con tantos cambios no se va a tener una buena acción”, afirmó.

Este año van ocho asambleas extraordinarias de Grupo Sura, cuatro de estas propuestas por el Grupo Gilinski.

