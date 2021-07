Ocupación UCI en Medellín: Alcaldía pide levantar la alerta roja hospitalaria

La Alcaldía de Medellín solicitó a la Gobernación de Antioquia que levante la alerta roja hospitalaria en el departamento para retomar todas las cirugías tras la disminución de pacientes COVID en las camas de cuidados intensivos de la ciudad.

Este pedido se hace porque ahora son más los enfermos con otras patologías que están en las UCI, a diferencia del momento más crítico del tercer pico de la pandemia.

Con este panorama, según la Secretaría de Salud de Medellín, las condiciones están dadas para que se retomen todas las cirugías, como las no prioritarias, así como otros servicios suspendidos por la alerta roja.

Y es que, según el más reciente reporte de las autoridades departamentales, de los 1.777 pacientes en camas UCI, 652 tienen complicaciones de otras patologías y 491 son por COVID. Lo que significa que, luego del pico de la pandemia, se ha invertido la demanda.

Ante esto, Andree Uribe, secretaria de Salud de Medellín, indicó que es importante levantar la alerta roja para poder atender a quienes tienen problemas leves y evitar que se agraven.

Publicidad

"Esperamos que sea levantada la alerta roja hospitalaria decretada por la Gobernación de Antioquia sobre todo por la dinámica que tenemos en este momento de ocupación y solicitudes que se han reducido en un 90 %", explicó la funcionaria.

Cabe recordar que la alerta roja hospitalaria implica, entre otras cosas, la suspensión de todos los procedimientos no urgentes (estéticos o no) pues no habría camas UCI disponibles en caso de complicaciones.