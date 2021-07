Alcalde de Soacha da detalles sobre ataque de delincuentes: “Fueron momentos angustiantes”

En la noche del viernes, 30 de julio, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, denunció un supuesto atentado en su contra. Sin embargo, al parecer, se trató de un intento de hurto que fue impedido por el esquema de seguridad del mandatario.

En diálogo con BLU Radio, Saldarriaga explicó lo sucedido: “Llegamos a una reunión en la comuna seis, barrio San Humberto. Minutos después se escucha una balacera y me dicen que mataron a uno de los escoltas, que no salga. Poco después me dicen que no se trató de un escolta, que ellos dieron de baja a uno de los bandidos que no se sabe que intenciones tenían”.

El alcalde, que ha sido amenazado en repetidas ocasiones, aseguró que fueron minutos angustiantes, pero que “gracias a Dios todo el esquema se seguridad está bien”.

Asimismo, señaló que el general de la Policía Óscar Gómez Heredia le informó que no se trató en un atentado, pero que aún los hechos son materia de investigación. “Son momentos angustiantes. Cuando a uno lo tienen amenazado, escuchar un tiroteo cercano es motivo de preocupación”, afirmó.

Vacunación en Soacha

El alcalde Saldarriaga, también en entrevista con este medio radial, indicó que el proceso de vacunación en Soacha ya está disponible en mayores de 25 años, pero manifestó su preocupación por la falta de interés.

“Hay que hacer un gran llamado, no podemos creer en cuentos. Vacunémonos porque está en juego la vida (…) Encontrar la vacuna del COVID es mucho más fácil que entrar el virus del COVID-19”, añadió.