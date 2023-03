Ordenan prisión domiciliaria para el obispo de Sonsón-Rionegro por incumplimiento de una tutela

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro ordenó sancionar con dos días de prisión domiciliaria y tres salarios mínimos mensuales legales vigentes a monseñor Fidel León Cadavid, obispo de la Diócesis de Sonsón-Rionegro, oriente de Antioquia .

Esto luego de que el despacho determinara que el religioso, en representación de la Diócesis, se negara a dar cumplimiento a un fallo de tutela del 11 de marzo de 2022 que lo obligaba a entregar información al periodista Juan Pablo Barrientos sobre sacerdotes adscritos a esa jurisdicción y que, presuntamente, estarían implicados en casos de pederastia.

Según los antecedentes que motivan la decisión, en medio de un extenso proceso jurídico, la Diócesis no pudo satisfacer en plenitud un derecho de petición de información interpuesto por el periodista el 2 de diciembre de 2021 indagando en diez puntos específicos por la trayectoria y la actualidad de 485 sacerdotes, de los cuales solo obtuvo respuesta de 12.

Tras cerrarse un incidente de desacato el primero de febrero en contra de la Diócesis, el Tribunal Superior Administrativo de Antioquia lo reabrió cinco días después produciendo la reciente sanción.

Publicidad

“La incidentada no ofrece respuesta clara a los requerimientos realizados por este Despacho, pues se evidencia que no se ha procedido a la materialización del fallo de tutela, y a pesar de haber transcurrido un tiempo más que prudencial para la entidad, esta no ha cumplido, afectando los derechos fundamentales del accionante, por lo que esta judicatura, para salvaguardarlos acude al incidente de desacato buscando el cumplimiento del fallo de tutela”, destacó el juzgado en su fallo.

Con este nuevo pronunciamiento, además de la sanción impuesta al obispo, también se le invitó cumplir con la respuesta al periodista en los tiempos y modos establecidos por el Tribunal Superior de Antioquia.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: