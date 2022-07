Padres de familia piden acompañamiento psicológico para niños sobrevivientes en Andes, Antioquia

En las últimas horas se registro una tragedia en Andes, Antioquia , tras el derrumbe en una escuela. Según relataron los padres de familia, algunos de los menores sobrevivientes no han salido de sus casas desde que vivieron los traumáticos momentos en que una montaña sepultó su escuela causándole la muerte a tres de sus compañeros: Ana Sofía Henao y Alexander Hernández Marín de 6 años y Andrea Quintero Bolívar de 5 años.

Los adultos, piden acompañamiento por parte de profesionales para gestionar las emociones de sus hijos.

“Los niños están como traumatizados, ellos dicen que no quieren volver a estudiar, que no quieren volver a salir, que ellos no iban a volver a ninguna parte. Necesitan de un psicólogo que los atienda y vean cómo es que ellos están”, relató una de las madres.

El Ministerio de Educación, la Gobernación de Antioquia y autoridades del municipio confirmaron que ya se está preparando un taller especializado dirigido a los menores, sus padres de familia y los docentes tras la emergencia.

