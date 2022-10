Pareciera que Jaramillo estuviera secuestrado mentalmente por el acuerdo: Luis Pérez

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le dijo al alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, que es “muy laxo” con las Farc y que, como mandatario regional, no le pueden prohibir el ingreso a ningún punto de las zonas veredales.

Publicidad

La reacción del gobernador de Antioquia se dio después de que el alto comisionado asegurara que al mandatario departamental lo están asesorando mal sobre lo que realmente sucede en las zonas veredales en Antioquia.

“El señor comisionado es demasiado laxo, pareciera que estuviera secuestrado mentalmente por el acuerdo de paz, no he hecho más que ayudar al proceso de paz. Lo que pasa es que un proceso de paz que sea una guachafita es un fracaso y a una autoridad como un gobernador de un departamento no se le habla en esos términos”, manifestó.

Publicidad

Según el gobernador Pérez, aunque el alto comisionado insiste en que los civiles no pueden visitar los campamentos, existen pruebas de que algunos entraron con conocimiento del Gobierno Nacional.

Publicidad

“El comisionado de paz entró con civiles a un campamento, tenemos los videos de que han entrado civiles allá. Lo segundo es que ellos no pueden desconocer la Constitución”, añadió.

Dijo que en los próximos días presentará las pruebas de las acciones que consideró “laxas” en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

Publicidad