Pelea contra la Policía Nacional por golpear a dos presuntos ladrones en Medellín

De acuerdo con las autoridades esta asonada se dio justo a la entrada de esta estación San Antonio del centro de Medellín, donde dos hombres intentaron robar a dos personas que se disponían a viajar en el sistema de transporte y se escucharon algunas detonaciones que quedaron registradas en video.

Según el coronel Aníbal Villamizar, comandante operativo de la Policía Metropolitana, aseguró que no tienen reporte de utilización de explosivos o disparos en medio de esa situación, agregó que todo comenzó tras la alerta de las personas que iban a ser robadas, donde la comunidad persiguió y encerró a estos con ladrones con el objetivo de lincharlos, por lo que la policía tuvo que intervenir para sacar a los ladrones del lugar y así evitar que fueran más golpeados.

“La policía llega al lugar y debemos que también, evitar que agredan o evitar que les suceda algo a la integridad física de estos de estos muchachos. No tengo claridad si se escucharon estas detonaciones, no tengo reporte de las mismas tampoco, no tengo reporte de naciones”, aseguró el coronel.

En medio del suceso la policía afirmó que se presentaron enfrentamientos entre ciudadanos y uniformados por intentar separarlos de los sujetos, además el coronel Villamizar, explicó que como las víctimas no presentaron denuncia o cargos a los implicados, estos quedaron en libertad.

