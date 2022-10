Petro trató de promover la cultura de la ilegalidad en evento en Medellín: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó de grave la actuación de Gustavo Petro, candidato a la Presidencia de la República, por el permiso para un evento de campaña en la ciudad.

“Es increíble que a estas alturas estemos dando un debate sobre si se deben o no cumplir las normas. Creo que cualquier candidato presidencial lo que tiene que dar es ejemplo y no hacer un llamado al “con o sin permiso". No puede ser que un candidato presidencial esté invitando al incumplimiento de la norma”, expresó.

Agregó que Petro sí tramitó un permiso para un evento de baja convocatoria, pero los funcionarios de la Alcaldía y la Policía se dieron cuenta que llegaron camiones con tarimas, vallas y baños por que se trataba de un evento era de gran magnitud.

“No es cierto que se le impidió nada. Cuando usted tiene la responsabilidad de un evento con muchas personas debe tener pólizas, tiene que cumplir con cierres de vías. Lo que radicaron no correspondía a la normalidad”, expresó.

Añadió que en ningún momento se pretendía impedir la manifestación, sino hacer cumplir las normas.

“Aquí han falta la verdad. Aquí tenemos que incentivar la cultura de la legalidad no de la ilegalidad. Ayer lo que trató de promover fue la cultura de la ilegalidad, lo que no es correcto”, puntualizó.