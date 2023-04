Pico y placa sin vías exentas en Medellín redujo 50 % de circulación de vehículos en esos tramos

La Alcaldía de Medellín dio a conocer que, desde que se eliminó la exención de la medida del pico y placas en algunas vías de la capital antioqueña, han dejado de transitar, por esos tramos viales, 67.512 vehículos, lo que significa una disminución del 50 %, de acuerdo con el ente municipal.

Con esta eliminación de las vías exentas del pico y placa, se pasó de 134.859 motos y carros que circulaban, aún en el día que les correspondía la medida, a 67.348. Esto, agregaron, luego de la adopción del Decreto 0152 de 2023.

Según dijo el subcomandante encargado de la Secretaría de Movilidad, Éver Alonso Peña Martínez, esa cartera "ha realizado, entre febrero 17 y abril 18 del presente año, 64 controles", mientras que "en lo referente a órdenes de comparendo, se han realizado 2.859 y se han inmovilizado 1.154 vehículos".

Así mismo, la Alcaldía detalló que desde el 28 de febrero, cuando comenzó a regir el pico y placa de manera sancionatoria, dejaron de circular 34.938 motocicletas y 32.574 carros, lo que representa reducciones del 62 % y del 41 %, respectivamente.

Publicidad

"Ha sido muy bueno, sí se nota una disminución de carros en las calles. Del trabajo a la casa, por ejemplo, que tomo el Sistema Vial del Río, me demoro mucho menos. Sí se nota que ya no hay tanta congestión de tráfico", aseguró Camilo Posada, conductor de un vehículo particular.

Qué vehículos no tienen pico y placa en Medellín

Cabe recordar que, pese a la eliminación de vías exentas del pico y placa en Medellín, se mantienen, libres de la medida, los vehículos eléctricos e híbridos, los que usen gas combustible en alguna de las tipologías establecidas por la Ley 2128 de 2021 y los que hayan diligenciado la solicitud de exención y autorización para circulación.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: