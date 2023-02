Piden renuncia de funcionaria de Quintero por sobrecostos revelados en contrato en Buen Comienzo

Algunos concejales de Medellín y directivos del programa Medellín Cómo Vamos exigen la renuncia de la secretaria de Educación de Medellín , Alexandra Agudelo, a quien la Fiscalía le solicitó medida de aseguramiento en su domicilio ante las pruebas obtenidas por sobrecostos en Buen Comienzo.

Y es que fueron contundentes las pruebas aportadas por la fiscal 49, en medio de la investigación que adelanta por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato del programa Buen Comienzo por 23.000 millones de pesos.

Para Piedad Restrepo, directora de 'Medellín Cómo Vamos', es claro que los tres imputados, entre ellos la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, y la ex directora técnica del Programa, Lina María Gil, se unieron para hacer un uso inadecuado de los recursos públicos para favorecer a un particular, que en este caso es la Corporación Colombia Avanza que, entre otras cosas, habría creado dos empresas ficticias para cotizar los productos que llevarían los paquetes que debían ser entregados a los niños, a un alto costo.

“Los proveedores de Colombia Avanza hacen lo que diga Colombia Avanza les diga, facturan como Colombia Avanza les diga, donde un ejemplo son unos tapabocas donde el proveedor le dice bueno están a 1.600 pesos, pero yo se los facturo 3.000”, afirmó.

Con ella coincide el concejal de Medellín por el partido Alianza Verde, Daniel Duque, quien pidió a la secretaria de Educación enfrentar a la justicia fuera de su cargo: “No puede quedarse en un puesto público, en una acusación tan grave como la que tiene que es robarse la plata de los niños más vulnerables de la ciudad, nosotros le exigimos a la secretaria su renuncia”, señaló.

Ante estos pedidos, la secretaria de Educación, quien recordemos no aceptó ninguno de los cargos que le imputó la Fiscalía, respondió en su cuenta de Twitter: “La educación es mi pasión, por ella seguiré trabajando toda mi vida con dedicación y entrega como lo he hecho siempre. Gracias a los que me conocen, a los que han visto mi trabajo durante muchos años", indicó Agudelo, funcionaria de Quintero, quien aún no se pronuncia por el caso.

