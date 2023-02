Plaza Botero fue concebida para transitar libremente: maestro Fernando Botero tras cerramiento

Desde Mónaco, el maestro Fernando Botero se metió en la polémica y pidió, en una carta, que se levante el cerramiento de la Plaza Botero de Medellín , que fue cercada con vallas de la Policía como parte de una estrategia de seguridad en el centro de la ciudad.

La misiva del maestro fue enviada a la directora del Museo de Antioquia, María del Rosario Escobar, con copia al alcalde Daniel Quintero, en el que expresa su preocupación por el cerramiento que se ha hecho de la Plaza Botero donde se encuentran 23 de sus icónicas esculturas de las gordas que fueron donadas a la ciudad.

La decisión del cercamiento con vallas de la Policía y acceso con solo seis entradas con requisas fue una noticia que el maestro Fernando Botero, dice en su carta, ha seguido con cuidado, por lo que señaló que su voluntad siempre fue que este espacio fuera para toda la ciudadanía y que el Museo de Antioquia fuera su principal cuidador.

Por lo que pidió que cualquier intervención deben contar con el Museo, tanto en la conservación como en la toma de decisiones del espacio público, además de que reiteró que la donación la hizo con el propósito de que la ciudad transite libremente y así debe estar.

"Encerrarla no es una solución en esto, estoy totalmente de acuerdo con el maestro Fernando Botero cuando dice que no fue pensado para encerrarla, encerrar no es educar. Pienso que dejaron llevar a extremos la problemática social y de seguridad de los últimos tiempos", sostuvo Pilar Velilla, exdirectora del Museo de Antioquia, cuando la ciudad recibió la donación del maestro,

Desde la Alcaldía de Medellín informan que ya tienen la carta y se están tratando de comunicarse con el maestro Fernando Botero para explicarle sobre esta intervención que se hace en la Plaza con el propósito de recuperarla.

