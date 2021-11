Polémica en Ituango, Antioquia, por retiro del monumento a Jesús María Valle en el parque principal

En Ituango hay polémica por el retiro del monumento de Jesús María Valle Jaramillo, que estaba ubicado en el parque principal por parte de la alcaldía, una escultura que fue instalada en el 2009 con una inversión de $60 millones. Para el mandatario de Ituango , Mauricio Mira, esto significó una mala decisión por el sobrecosto y, además, que no se ve estéticamente bien para el visitante.

Por ello tomó la decisión con un comité del municipio, que venían dialogando desde el año pasado, de instalar una nueva escultura de Jesús María y trasladar la antigua al corregimiento de La Granja, de donde es oriundo el líder social.

"Es entendible la molestia de ellos, pero lo que vamos a hacer nosotros es algo más alegórico que representa lo que ha hecho el doctor Jesús María Valle y lo que hizo por los itangüinos. De igual forma, vamos a mejorar el parque y vamos a decorar de forma tal que el visitante tenga algo mejor qué ver", agregó el mandatario local.

Por otra parte, los habitantes sostuvieron que no se les preguntó sobre esta decisión de quitar un símbolo que representa la construcción de paz, pues el supuesto traslado se da justo cuando se recrudece la guerra en el municipio.

"El punto no es si era lo estéticamente correcto, si lo queríamos o no, sino que no se nos consultó y que eso es una afrenta a nuestra memoria. No se va a trasladar a ningún lado porque en el corregimiento La Granja está el primer busto que hubo del doctor Jesús María aquí en el pueblo y cuando se construyó éste se llevó el otro. La cabeza está tirada en este momento en la plaza de mercado", afirmó una habitante de esa localidad del Norte de Antioquia.