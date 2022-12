Artistas paisas denuncian denigración por parte del secretario de Cultura de Medellín

Aunque reconocen el beneficio que la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia les está dando, para muchos de los 119 artistas que recibirán este martes 13 de diciembre su título profesional, gracias a su experiencia y trayectoria en el mundo artístico por décadas, la invitación a la ceremonia fue degradante para algunos de ellos.

Germán Carvajal, artista desde hace años y director de El Teatrico, explicó que con las palabras usadas en la invitación a la ceremonia de grados, se está desconociendo que muchos de ellos tienen una, dos y hasta tres carreras universitarias, pero ninguno de ellos era profesional en artes.

Publicidad

"No es que no tuviéramos acceso a la educación, la tuvimos. Yo soy músico de la Escuela Nacional de Artes de Cuba, Iván Zapata, el director de TPM es economista. No es que no tuviéramos acceso a la educación, no nos habíamos certificado con un diploma en artes escénicas", explica Germán Carvajal.

Lo que encendió aún más la polémica fue la respuesta recibida por Germán cuando, a través de WhatsApp, manifestó al secretario de Cultura de Medellín, Álvaro Narváez Díaz, el sentimiento de los artistas, próximos a graduarse, al catalogarlos como personas sin acceso a la educación.

El mensaje dice, textualmente: “Si no es por la profesionalización que pagó la Alcaldía, no estarías graduándote”.

No es que no tuviera educación, es que me faltaba el diploma. Propaganda miserable de @AlcaldiadeMed que desconoce los saberes e insulta la dignidad de los artistas. El secretario @AlvaroArtD tiene diploma, pero le falta educación pic.twitter.com/o4OJFZioUX — Germán Carvajal (@GermanCarvajal) December 12, 2022

Publicidad

Ante esta respuesta, no solo Germán, sino usuarios de las redes sociales y la comunidad de artistas le han recordado al secretario de Cultura que ese dinero con que se costeó la profesionalización de 119 artistas de trayectoria en la ciudad es recurso público, que sale de los impuestos de los ciudadanos y no es un bolsillo de propiedad de la Alcaldía de Medellín.