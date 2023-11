Por error de digitación estudiante becado por Icetex tendrá que pagar el semestre de su universidad

Yeiner Rojas, un joven de 20 años de edad proveniente de Villagarzón, Putumayo, viajó más de 900 kilómetros desde su tierra natal hasta la capital antioqueña con la esperanza de estudiar comunicación audiovisual en la Universidad de Medellín luego de que el Icetex le aprobara una beca por su condición de víctima del conflicto armado.

El putumayense, llegó a Medellín solo y fue recibido por unos amigos mientras se establecía en una ciudad a la que debió llegar rápido, pues cuando le aprobaron la beca ya iba un mes de clases, sin embargo, logró establecerse y acoplarse a la universidad realizando incluso un cortometraje y viviendo de cerca su sueño profesional.

“Es mi sueño ser un un profesional en estos medios audiovisuales siempre he querido verdaderamente contar historias relevantes, contar la verdad a través de esta herramienta tan poderosa que son los medios audiovisuales", contó a Blu Radio.

Todo parecía salir bien hasta que desde el Icetex le informaron que, por un error en la documentación, no le sería financiado su semestre.

“Pues me preguntaron el semestre que yo ingresaba y yo puse el número dos suponiendo que era el semestre del año, pero lo que me preguntaban en el semestre de la carrera. Fue una cifra, un número, algo mínimo, pero fue por eso básicamente que, al momento de la legalización, no había nada que hacer", indicó.

Ante esta noticia y ya cumpliendo su sueño, a Yenier no se le ocurrió ni por un segundo dejar la carrera, sus padres le colaboran enviando parte de su sostenimiento desde Putumayo y él ha conseguido un trabajo como iluminador en producciones audiovisuales, sin embargo, no es muy estable ni suficiente para sostenerse y pagar el semestre, por está razón ha puesto a disposición un Nequi (3003326964) para que quienes lo quieran ayudar transfieran un aporte voluntario que lo ayude a seguir con sus estudios.