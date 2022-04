Por nuevos atrasos, EPM no cree que Hidroituango genere energía la última semana de julio

Si bien Hidroituango avanza en un 87% de ejecución , nuevas complicaciones obligarían a ajustar el cronograma que en su momento planteó el 26 de julio como fecha de entrada de operación.

La causa son los retrasos a los que se enfrenta EPM en la reparación de los túneles, puntualmente de los codos, que quedaron destruidos tras el paso constante del agua del río Cauca en medio de la inundación en 2018.

“Cuando pusimos a circular el agua por esos túneles, se comió la roca y los terminó destruyendo. Tuvimos que llenar todo eso con 66.000 m3 de concreto y tomamos la decisión de hacer un revestimiento en metal para poder librarnos del problema de la seguridad del macizo”, señaló William Giraldo, vicepresidente de generación de proyectos de Energía de EPM.

Precisamente, estas tareas son las que se han visto complicadas no solo por la profundidad si no por la constante presencia de agua.

“Ahí tenemos dificultades porque nunca habíamos colocado virolas, que son las cubiertas metálicas, con el embalse lleno. Eso hace que haya filtraciones hacia estos pozos y el agua no nos deja aplicar soldadura. Por eso hemos entrado en retrasos sucesivos que nos han impedido seguir soñando con que entraremos en servicio a mitad de año”, explicó Giraldo.

En esa medida, están a la espera de una nueva visita de auditoría que se espera se dé en los próximos 15 días, y allí se plantee un nuevo cronograma que, aseguró EPM, sí cumplirá los tiempos para evitar nuevas sanciones por parte de las entidades regulatorias.

