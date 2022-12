Un motociclista y ‘youtuber’ conocido como Sebastián Herrera 531 por poco causó un grave accidente a 185 kilómetros por hora en carreteras de Antioquia. El hecho quedó grabado en un video que tituló ‘Triumph street triple RS revisión y prueba de manejo a fuego’, que publicó en su canal de YouTube.

El protagonista del video en cuestión es un piloto de velocidad y ha sido campeón nacional 2018/2019 GP3, según indica en su perfil de Instagram, en el que también publica videos relacionados con el entorno de los motociclistas.

Herrera detalló en la grabación que el video en el que pone “a prueba” a la motocicleta que le llevaron es el tercero que graba en el día, pero “había que aprovechar (…). Es una moto muy rara porque es especial en cuanto al diseño y al motor”.

El video fue publicado recientemente y ya cuenta con más de 60.000 visitas en pocos días. Sin embargo, en un apartado de este quedó grabado el momento en el que casi causa un accidente que, debido a la alta velocidad a la que transitaba, pudo haber sido grave.

El piloto en un momento de la grabación acelera hasta llegar a los 185 kilómetros por hora, en lo que es una recta para adelantar a uno de sus compañeros. Sin embargo, al momento de tomar una curva, el hombre invade el carril contrario y pasa a una corta distancia de otro motociclista que transitaba por allí.

“Lo que pasa es que el ABS de la moto (que es el Sistema de Frenos Antibloqueo) se activa y me hace perder potencia de frenado. El ABS lo que hace es soltar presión de frenado para que la rueda no deslice (creo que fue un error de la computadora), lo que me hizo ir super largo en la curva y afortunadamente el señor iba por la orilla y no pasó a mayores”, explicó Herrera sobre lo que sucedió en ese momento.

En ese mismo sentido, el piloto ofreció disculpas con el hombre y las personas que quizá ha "asustado con el manejo” y sostuvo que conduciría con más cuidado.

“Aunque la maniobra estuvo totalmente bajo control, sí fue muy arriesgada y me propondré manejar con más cuidado. Qué más quisiera yo que tener un circuito controlado para hacer mis videos y mis pruebas, pero no lo hay. Por ahora, me toca regular más el acelerador y seguir disfrutando de esta pasión”, escribió el ‘yotuber’.

Asimismo, seguido a la grabación explicando qué fue lo que sucedió, colocó un video en el que también estaba corriendo en otra motocicleta en la misma carretera a una velocidad aún más alta, pero en esa “sí frenó a la perfección”.

Este es el video completo: