Video: terrible accidente ocasionado por motociclista en la vía Bogotá – Villeta

Un grave accidente de tránsito, ocurrido el pasado fin de semana, quedó registrado en un video que hoy es viral en las redes sociales. El hecho ocurrió en la vía Bogotá - La Vega - Villeta, vía que es bastante concurrida por motos de alto cilindraje que, generalmente, corren a altísima velocidad.

En las imágenes, grabadas, al parecer, por uno de los motociclistas desde la parte de atrás se ve el momento preciso en que ocurre el accidente: uno de los integrantes de la caravana de motos adelantó a un camión por la derecha, a toda velocidad, e impactó de frente a un ciclista.

Publicidad

El motociclista que ocasionó el accidente también cayó y golpeó a otro miembro de la caravana: los dos terminaron en el cerca del separador, según se alcanza a ver en video.

Así conducen muchos motociclistas hoy en Colombia. Unos bárbaros



pic.twitter.com/Se1pCqdBgk — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) December 5, 2022

El duro accidente generó un fuerte debate en redes sociales sobre la necesidad de poner freno a este tipo de caravanas, que se han vuelto comunes en vías de Colombia.

“Es impresionante! No se trata de licencia. No se trata se Soat. Se trata de responsabilidad vs criminalidad. Este es un accidente de alta nivel de criminalidad por el conductor de la moto, ya que pone en riesgo no solo la vida del ciclista, entre otros factores”, dice una de las tanteas reflexiones que hay en Twitter a la publicación del video.

Este fin de semana también hubo en esa misma vía: otro accidente grave relacionado con motos de alto cilindraje: un motociclista de alto se llevó por delante a uno de una moto pequeña cuando pasaba por un centro poblado.

Publicidad

El hecho posterior al accidente también quedó registrado en un video: