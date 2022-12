Primera semana de marzo sería crítica para la calidad del aire en Medellín

Desde este lunes,por la calidad del aire.durante todo el mes para evitar una emergencia.. La autoridad ambiental estima que esta medida reduce la contaminación del aire hasta en un 37%. Todas las estaciones en la jornada han marcado calidad moderada del aire.“Todas las estaciones están en amarillo, precisamente, bajaron los indicadores. Nos está ayudando la meteorología, pues además de tener la transición de seco a lluvioso,”, dijo la subdirectora ambiental del Área Metropolitana, María del Pila Restrepo.

La semana más crítica del estado de prevención será la primera de marzo, según las autoridades ambientales.

El secretario de Medio Ambiente de Medellín,en los cielos de Medellín y toda el área metropolitana.“No es dejarse asustar por lo que se observa,asociado a la época de transición de verano a invierno y esa nube es la que nos afecta”, anotó Orozco.Durante el estado de prevención las medidas no solo aplican con restricciones para vehículos,De acuerdo con el Área Metropolitana se van a intensificar los controles a fuentes fijas y van a suspender las que no estén cumpliendo con la norma. Además, advierten que por estos días no pueden hacer mantenimiento de los equipos de control de emisiones atmosféricas.