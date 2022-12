Procuraduría sancionó a contralor de Antioquia por mentir en su hoja de vida

La sanción contra el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, tiene que ver con información falsa consignada en su hoja de vida cuando aspiraba al cargo. Se trata de un doctorado en derecho administrativo de la Universidad San Pablo CEU, de Madrid, que en realidad no había cursado.

El aparente doctorado le otorgó a Zuluaga 40 puntos adicionales en el concurso para el cargo, razón por la cual el Ministerio Público lo suspendió por 10 meses de su cargo por el delito de falsedad ideológica.

En el proceso se estableció que la empresa ANI Omega, contratada para que evaluara y validara los estudios de los aspirantes a la Contraloría de Antioquia, tenía como representante legal a un taxista de Medellín.

Zuluaga reconoció que no hizo tales estudios y que por lo tanto no se había graduado como doctor, pero aseguró que no consignó esta información para ganar el concurso de méritos.

Según Zuluaga, existió un error por parte de una tercera persona a la que le pidió el favor de diligenciar su hoja de vida debido a que tiene letra fea.