“Que Dios nos ayude y no ocurra”, gobernador de Antioquia sobre Hidroituango

En medio de la tensión que se vive en la ribera del río Cauca por problemas en Hidroituango, el gobernador de Antioquia admitió que existe riesgo de que se produzca una grave tragedia.

“Nos hemos dado cuenta que los riesgos que se corren son grandes y una tragedia puede traer consecuencias nunca antes vistas por un caudal que sería 200 veces más que el del río Cauca y afectaría a 113 mil personas", declaró Luis Pérez.

“Que Dios nos ayude y no ocurra”, dijo Luis Pérez Gutiérrez, frente a la posibilidad de que se desate una emergencia por Hidroituango.

El mandatario departamental insistió en comparar dicho

escenario hipotético con “el diluvio universal”.

“Sería un evento que no se había visto en 10.000 años”, declaró el gobernador.

Odebrecht ofreció ayuda

Frente a la carta enviada por la multinacional Odebrecht ofreciendo ayuda para superar la crisis, el gobernador se pronunció.

“Yo no he recibido la carta, me hicieron un comentario más temprano. Si Odebrecht ha ofrecido algo ha debido ofrecerlo a los constructores del proyecto, no al gobernador ni al alcalde”, declaró Gutiérrez.

La multinacional Odebrecht afronta procesos por corrupción en varios países de América Latina.

Hágame el favor!!! Odebrecht ofrece ayuda para atender emergencia de #Hidroituango . Francamente conmovedor pic.twitter.com/02xF9ffL5M — Néstor Morales (@NestorMoralesC) May 18, 2018

Giro en el discurso

Frente al cambio de parecer de Pérez Gutiérrez, que llegó a decir la semana pasada que se estaba alarmando a las personas sin justificación, el gobernador dijo: "Cuando empezó la crisis, recibimos respuestas que no fueron precisas a nuestras preguntas y eso subestimó el riesgo existente".

Según el funcionario, no se trata de un problema menor, y “Colombia puede retroceder 30 años en el tema energético” de producirse algún evento de tal magnitud.

“Estamos dedicados a que los técnicos y contratistas nos ayuden a resolver el tema, nosotros estamos ayudando a cuidar la vida de la gente”, sostuvo.