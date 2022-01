Hay folios e información perdida en el acta de cuentas: Quintero por irregularidades en revocatoria

El alcalde de Medellín , Daniel Quintero insistió que la revocatoria en su contra es fraudulenta y existen varias irregularidades en el proceso de firmas por suplantación, por lo que celebró la decisión del Consejo Nacional Electoral, que le puso freno al proceso.

Afirmó que el comité está siendo investigado porque contrató abogados por más de 1.500 millones de pesos, cuando el tope de revocatoria es de 200 millones.

Agregó el alcalde Quintero que hace poco el Consejo Nacional Electoral los dejó acceder a las cuentas, solicitud que habían pedido hace un mes.

“Hay folios perdidos en el acta de cuentas, hay información perdida, dice que se ha encontrado también fundaciones que hacían aportes al programa de revocatoria y que no tenían patrimonio, y donde los dueños de las fundaciones son los mismos de la revocatoria”, denunció el mandatario local.

Dijo que se encontraron en efecto contrataciones de abogados muy importantes que no fueron declarados de forma adecuada.

Advierte que hará campaña por el no a la revocatoria, y al ser consultado frente a la notificación de la Procuraduría en la que le informó que no se puede pronunciar sobre la revocatoria, el alcalde insiste que sí puede.

“Es inaudito que se adelante un proceso contra un alcalde y le digan que no puede hacer campaña por el no, como dicen burro amarrado, eso era lo que querían, amarrarme y luego mandarlos a ellos para pegarme, eso es muy fácil, afortunadamente la ley es muy clara, la MOE ha dicho que la Procuraduría se equivocó y el alcalde si puede hacer campaña por el no y la vamos hacer, también lo ha dicho Asocapitales”, aseveró.

Puntualizó que acudirá a instancias internacionales y que está terminando de preparar la documentación, para poder viajar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a pedir garantías porque han notado una persecución política y jurídica.

