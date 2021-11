Quintero desvaría al perseguir a concejales: Daniel Duque sobre 'acuerdo de Chuscalito'

Daniel Duque, concejal de Medellín , habló sobre la reunión de un grupo de cabildantes de distintas vertientes políticas, en la que según el alcalde Daniel Quintero estaban 'cuadrando' la presidencia de la corporación. El encuentro, fue llamado 'El acuerdo de Chuscalito' por parte del mandatario. de la capital antioqueña. La divulgación de imágenes por parte de canal Telemedellín fue duramente cuestionada desde la oposición.

" Una desfachatez completa del alcalde que ahora manda a espiar a los concejales. No le basta con ponernos tutelas ni con hacer oposición al control político porque no les gusta. No les basta con usar un canal público como Telemedellín para sus intereses de proyectos políticos individuales", sostuvo.

"Ahora le salimos a deber porque nos reunimos a plena luz del día en un restaurante de la ciudad de Medellín, en un espacio completamente público, a discutir sobre la elección de las mesas directivas del Concejo", añadió.

Según el concejal, las acciones del alcalde de Medellín son muestra de su desespero y dejó en claro que no hace parte de quienes quieren revocarlo

"Está haciendo disvariaciones completas el alcalde de Medellín, es como decir que el Pacto Histórico es uribista porque votó por Juan Diego Gómez a la presidencia del Senado de la República. Es una completa tontería. Los acuerdos políticos que se llevan a cabo en las corporaciones públicas no significan que uno milite en uno u otro proyecto político", respondió Duque.

Publicidad

De acuerdo con Duque, el alcalde Quintero, con sus expresiones mostró un talante antidemocrático. Según su explicación, lo que discutían los concejales era la forma de articular una forma en que la corporación se convirtiera en un verdadero contrapeso al mandatario de la capital antioqueña.

"Vamos a sentarnos a ultimar algunos detalles de lo que se discutió, todavía no hay una decisión final, pero más allá de eso lo que debe saber que no vamos a permitir que el alcalde Daniel Quintero siga pasando por encima de los intereses de la ciudad ", indicó el concejal medellinense.

Habla director de Noticias Telemedellín

En medio de la polémica, Noticias Telemedellín fue foco de duras críticas. Wílber Armando Raíllo, director del espacio informativo, se refirió a la grabación divulgada este martes.

"Es un material periodísticamente importante. Es una reunión que corresponde a la dinámica de la política", aseguró.

Según Raíllo, los periodistas no hacen seguimientos a concejales, sino que el video le fue suministrado por una fuente.

Publicidad

"La fuente me llamó a mí, me escribió y me envió información que decidí publicar", respondió.

Escuche al concejal Daniel Duque en entrevista con Mañanas BLU:

Escuche las noticias del momento en BLU Radio: