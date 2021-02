“No me van a callar”: Daniel Duque, concejal de Medellín suspendido por el Partido Verde

El concejal de Medellín Daniel Duque, aseguró que la decisión del Partido Verde de suspenderlo por 60 días, por hacer oposición al alcalde Daniel Quintero Calle, fue una decisión sin precedentes.

Es por esto que advierte que se interpondrá acciones legales para recuperar su voz y voto en el Concejo Municipal de la capital de Antioquia.

El concejal Duque realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales sentado al frente de la Alcaldía de Medellín y a un costado del Concejo Municipal donde dijo que puso una queja ante el comité de ética del partido.

Además, advirtió que Pedro Nairo Vergara Niño, amigo del representante León Fredy Muñoz, quien tiene una investigación por narcotráfico y es vocero de la Alianza Verde en Antioquia, quiere silenciarlo.

Interpondré una medida cautelar urgente ante la Comisión de Derechos Humanos, para recuperar mis derechos políticos, mi voz y mi voto como concejal dijo.

"Además, les digo que ya me han enviado amenazas por Twitter, se han metido con mi mamá en debates públicos, ya se han metido con mi expareja, ya han hecho rodar memes y han querido afectar mi imagen diciendo que me he robado la plata de Hidroituango” , afirmó el concejal Duque.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, criticó la decisión del Partido Verde y señaló como un error que silenciaran al concejal Duque.

“Creemos que el partido verde se equivoca y debe devolverle la voz al concejal”, señaló Quintero.

El 9 febrero a las 9:00 de la mañana, en una sesión virtual, el concejal tendrá una audiencia con el comité ética del Partido Verde, para defender sus derechos políticos.