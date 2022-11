Quintero reconoció que Hidroituango no entrará a operar antes del 30 de noviembre por evacuaciones 

A nueve días de vencerse el plazo dado por la Creg para que se enciendan las dos primeras turbinas del megaproyecto Hidroituango , el alcalde de Medellín y presidente de la junta Daniel Quintero ha aceptado que muy posiblemente no entre a operar antes del 30 de noviembre.

Según el alcalde Quintero, EPM se acoge a la petición de evacuación, la acata como requisito que ha hecho la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para prender el megaproyecto que se construye en el norte de Antioquia.

“Mala noticia que para poder prender Hidroituango hay que primero evacuar. Esa evacuación no depende de EPM, es probable, es casi seguro que esa evacuación no concurra antes del 30 de noviembre, si esa evacuación no ocurre entonces entramos en una disputa legal para determinar si nos deberían o no cobrar la multa, nosotros creemos que sería injusto porque EPM está listo”, aseguró el mandatario local.

Agregó que el proyecto avanza en sus pruebas y que está listo para entrar en operación, pero dependerá del visto bueno del Gobierno Nacional.

Agregó que EPM responderá a la Creg en una nueva carta la ampliación de lo que se ha hecho con el proyecto en los últimos años para poder que se extienda el plazo.

