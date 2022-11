Bancada antioqueña del Congreso respalda solicitud de EPM de aplazar operación de Hidroituango

En una carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, 20 congresistas de diferentes bancadas (Centro Democrático, Pacto Histórico, Cambio Radical, Alianza Verde, Conservador, Liberal, Citrep, Afro) y que son originarios del departamento de Antioquia, solicitaron al mandatario, para que a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se amplíe el plazo para la entrada en operación de las dos primeras turbinas del Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango, sin ningún tipo de consecuencias jurídicas o económicas para Empresas Públicas de Medellín (EPM).

“Somos conocedores de que EPM está expuesta a una sanción económica en virtud de los compromisos adquiridos con la CREG, pero creemos que las condiciones de incertidumbre en relación con los riesgos que pueda generar en las comunidades de la zona de influencia el encendido de las dos primeras unidades de operación, ameritan un lapso prudencial de espera”, dice la misiva.

Para los congresistas, el no encendido de Hidroituango no tendría ningún efecto en el sistema interconectado nacional, ya que con la fuerte ola invernal que vive el país, los embalses tienen un alto nivel por lo que no habría riesgos de un desabastecimiento energético. Asimismo, sostienen que por cuenta de la resolución 1056 de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) se ordena una evacuación de varias poblaciones en la zona de riesgo del proyecto, lo que conlleva a EPM a ajustar sus cronogramas de operación.

“Ampliar los plazos sin multas y sanciones, posibilitará a EPM adelantar las pruebas necesarias y establecer los protocolos a que haya rigor, para que el encendido de las unidades cumpla con la resolución y lleve a la disminución máxima de los riesgos”, concluye el escrito.

