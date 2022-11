Reanudan juicio oral contra miembros de CDO por caso Space

En la Sala 35 del Piso 18 del Palacio de Justicia los familiares de Juan Esteban Cantor, el joven universitario que murió por el desplome de la torre 6 del edificio Space, volvieron a verse con Jorge Aristizábal, diseñador de la construcción; María Cecilia Posada, directora de obra de Space y Pablo Villegas Mesa, representante de CDO.



Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban, pidió que no se dilate más el proceso y que la Justicia se pronuncie pronto.



“Teníamos muchas ansias de que se esclarezca la verdad y que lo que la constructora decía que había hecho, no se hizo. No tuvieron la preocaucion de poner una señal para que la gente no entrara a la torre”, dijo.



El primer testigo presentado por la Fiscalía fue el investigador judicial Henry Medina, quien analizó el manejo previo al colapso que hizo la constructora.