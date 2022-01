"Recibimos una denuncia sobre un plan de un atentado en mi contra": alcalde Daniel Quintero

El alcalde de Medellín , Daniel Quintero , dio a conocer que ha recibido varias amenazas en su contra y que la más reciente llegó el jueves pasado a la secretaría de Seguridad de la ciudad.

“No me quejo porque muchas de ellas pueden ser mentiras, pero ayer recibimos otra amenaza de un plan que se estaría fraguando para hacernos algún tipo de atentado, eso pasa a la Fiscalía (...) fue una persona que se presentó con nombre y apellido y dijo que había escuchado una conversación en la que se estaba planeando el atentado”, aseguró Quintero.

Según confirmaron las autoridades, la amenaza fue tramitada con el cuerpo de seguridad del alcalde ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección para evaluarla según el nivel de riesgo.

“Yo creo que hay una gente que va hacer todo lo posible para sacarnos de la alcaldía, y hoy lo están intentando con una revocatoria que es fraudulenta”, dijo el alcalde cuando se le consultó si está amenaza podría estar relacionada con la revocatoria.

Este tipo de hechos, aseguró, serán incluidos en los informes que presentará a las instancias internacionales, como la CIDH, en su tarea por defenderse.

“Ese proceso no solo va a recoger las acciones que se vienen realizando, como lo que pasó con la Procuraduría que no nos iba a dejar participar en política. Vamos a incluir las amenazas, los casos de presión política y jurídica: decenas de demandas que no tienen ningún propósito y nos hacen contratar un montón de abogados”, relató Quintero.