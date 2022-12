Restringen navegación en puerto de Urabá por coletazo de huracán María

El invierno y el cambio de los vientos no solo obedecen a repercusiones mínimas de los fenómenos de huracanes en el norte del continente, también a que se adelantó la temporada invernal en esa subregión de Antioquia.



Por eso se tomaron las medidas preventivas que explicó el capitán de bomberos de Turbo, Adubayne Contreras, quien también habló de recomendaciones para la comunidad.



“La precaución es no estar cerca de árboles, asegurar los techos y no permitir que los niños jueguen bajo la lluvia para evitar calamidades por rayos”, indicó.



Publicidad



Le puede interesar: Huracán María recupera categoría 3 en República Dominicana



Con la restricción de navegabilidad del puerto después de las 12 del mediodía, los más afectados son los pescadores; el transporte de pasajeros se está efectuando en la mañana.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad