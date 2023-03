Se conocieron los nuevos miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín

Luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la repetición de las votaciones para elegir a los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín , este martes se llevó a cabo el nuevo proceso y ya se conocen quiénes son los representantes que ocuparán esta instancia de gran importancia dentro de la entidad.

La Cámara reportó una participación cercana al 50 % del censo habilitado, representado en 1.087 votos válidos de 2.882 empresas que podían ejercer su derecho.

De los ocho miembros principales de la junta, cinco fueron escogidos de la lista uno: Servicios Nutresa S.A.S., Pérez y Cardona S.A.S., Ciles S.A.S., Surtidora Agropecuaria de Colombia S.A.S. y Arrendamientos Londoño Gómez S.A.).

Las listas 4, 5 y 7 pusieron los tres miembros restantes: Car Center Internacional S.A.S., Imprideas S.A. S. e Inmel Ingeniería S.A.S., respectivamente.

“Repetir unas elecciones y tener casi el mismo número de votantes es un resultado muy positivo. También hay que resaltar la relación cordial y (de) cooperación que tuvimos con la Superintendencia de sociedades. Es muy importante insistir en que la Cámara no solo trabaja para la grandes empresas, sino para las pequeñas y así quedaron representadas en la junta”, manifestó Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio.

Llama la atención que entre los elegidos no se encuentran candidatos de las listas 2 y 6, las cuales contaban con el apoyo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien fue uno de los principales críticos de los primeros comicios, pues insistió en señalar que algunos votos no habían sido tenidos en cuenta, entre ellos algunos de la empresas del conglomerado público de la capital antioqueña, aunque estos en caso de haber sido validados no hubieran interferido con el resultado final.

Los nuevos miembros elegidos asumirán sus cargos hasta el año 2026.

