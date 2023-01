Seccional de salud de Antioquia cierra unidad hospitalaria en el barrio Castilla de Medellín

Con la imagen de sellado se han encontrado cerca de 90 pacientes que diariamente llegan a este servicio de urgencias de la unidad prestadora de servicios de Metrosalud en el barrio Castilla en Medellín .

Los usuarios son los más afectados, por ejemplo, Jhon Fredy Mejía, un adulto mayor con problemas cardíacos, llegó hasta este centro asistencial solicitando atención médica y no pudo recibirla.

“Vine muy asfixiado y unos médicos me dijeron que cuando me sintiera así no me reventaron nada que más bien pegara para La María o para el Pablo Tobón Uribe cosa pues que uno no sabe si alcance a llegar”, afirmó.

Aunque le sugirieron asistir a otra unidad de Metrosalud, asegura que no tiene los recursos para trasladarse hasta el otro punto: “De todas formas le toca a uno pagar un taxi y un taxi de aquí a allá le vale 20 mil pesos, entonces a veces se siente uno triste que no puede pegar para acá porque aquí no lo pueden atender a uno”, relató.

Desde la Secretaría de Salud de Antioquia aseguraron que este sellado temporal corresponde a que esta sala de urgencias no contaba con las condiciones sanitarias adecuadas para la prestación del servicio.

“En dotación de equipos que requiere el servicio de urgencia en procedimientos y procesos prioritarios que se deben ajustar y en el conocimiento específico del personal algunas adecuaciones infraestructura y demás y sobre eso se está ya trabajando por parte de la dirección actual de Metrosalud”, señaló Ligia Amparo Torres Acevedo.

Desde hace varios días, por solicitud de la Supersalud, la Secretaría de Salud de Antioquia viene haciendo visitas a 12 sedes de Metrosalud, quienes dicen que ya se encuentran realizando las adecuaciones pertinentes.

“Esta medida va enfocada en cuanto a infraestructura y área locativo en cuanto al servicio de urgencias en la unidad hospitalaria de Castilla cabe recordar que en días anteriores ya vienen adelantándose diferentes acciones pendientes a cumplir con estos requerimientos por lo tanto este ente nos sugirió finalizar con estas acciones para nuevamente restablecer el servicio”, explicó Valentina Sosa, gerente Metrosalud.

Esta sala de urgencias tiene capacidad para atender 10 pacientes en camilla, pero al día llegan unas 90 personas que requieren el servicio y quienes ahora están realmente afectados.

