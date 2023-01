Video: usuarios de EPS Sanitas, desesperados, protestan por demoras en citas médicas en Bucaramanga

Desesperados se encuentran los usurarios que buscan autorizaciones en la EPS Sanitas de Bucaramanga porque las fallas que ha presentado el sistema a nivel nacional a dificultado la autorización de citas y la entrega de medicamentos, causando además largas filas de más de dos cuadras de usuarios y enfermos que buscan atención médica.

“Nosotros venimos desde hace más de un mes a Sanitas con la niña que tiene una insuficiencia renal, ella está en diálisis, nunca nos han colaborado, venimos, le pedimos el favor al muchacho que me colabore, que la niña viene de una clínica y no nos dejan pasar, ni siquiera porque tenemos una calamidad, es algo muy injusto, es una niña que lo necesita”, dijo Gladis García, una de las afectadas.

Las personas que están haciendo filas se quejan porque además de soportar las inclemencias del clima y la incomodidad de las largas colas, se encuentran con estados críticos de salud que los hacen desesperarse mucho más.

#Video Desesperados están los usuarios de la EPS Sanitas en Bucaramanga por las demoras en sus trámites y autorizaciones para citas médicas. La informacion con el periodista @boristejada #VocesySonidos pic.twitter.com/9kczEK9ork — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 12, 2023

“Yo estuve en la sede de Cañaveral, estaba igual, yo no pude hacer ninguna diligencia, yo buscaba hacer el arreglo de mis autorizaciones, pero no fue posible porque desafortunadamente, por dificultades que ellos tuvieron en el sistema no se puede a pesar de que yo tengo una cirugía programada desde agosto, perdí las ordenes, la cirugía no me la hicieron porque no habían autorizado los procedimientos” explicó Aura Castillo, otras de las afectadas.

#Fotos Usuarios de la EPS Sanitas de Bucaramanga denunciaron que hay demoras en la entrega de medicamentos, aprobación de cirugías y citas especializas #VocesySonidos pic.twitter.com/WvuOmrYH23 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 11, 2023

Por su parte la señora María Cristancho explicó que: “venía a que le autorizarán una radiografía para una operación de rodilla a ver si me arreglan un poquito porque cojeo mucho y me acaban de decir que debo esperar tres días, sin embargo, yo lo dudo y también junto a mi había un señor que le echaron la Policía porque dijo que tenían a los ancianos en el sol aguantando una fila tan larga. Y es importante decir que esta mañana la fila estaba mucho más larga”.

La EPS Sanitas tiene más de 70.000 usuarios en Santander.