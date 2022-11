Señalan a Alcaldía de Medellín de tener “bodega” de perfiles falsos en Twitter

Las cuentas de Twitter falsas para intervenir en política habrían sido creadas por el equipo de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, según lo reveló De la Urbe, el laboratorio de periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, tras una investigación en la que concluyeron que la estrategia de redes sociales de la actual administración de la capital de Antioquia parte de la difusión de mensajes con falsos usuarios.

“La historia surge por una fuente muy cercana a la Alcaldía de Medellín que me contó de la creación de perfiles falsos como estrategia de trabajo. A partir de ahí empecé a investigar y luego se articularon los estudiantes. Una vez tenía verificada la lista de esos perfiles falsos se les hizo seguimiento y descubrimos muchas coincidencias y características similares, publicaban con la redacción exacta y las letras en el mismo orden sobre un tema concreto”, explicó Juan David Ortiz, director de De la Urbe.



La investigación reveló que la mayor activación de las cuentas ocurrió en octubre de 2017 y en febrero de este año comenzaron a intervenir en temas políticos.

Tras la denuncia, desde la administración municipal respondieron. “La Alcaldía de Medellín no tiene perfiles falsos ni autoriza su creación. La información que entregamos es de cara a la ciudad y solo a través de nuestras cuentas oficiales. No tengo conocimiento sobre la denuncia e insisto en que si no creamos cuentas falsas, no veo lugar al tema; hay tranquilidad absoluta” dijo Jorge González, director de comunicaciones de la Alcaldía de Federico Gutiérrez.



Detrás de la estrategia de redes sociales estaría Mateo Gómez Vahos, un contratista que según González tuvo un contrato entre mayo y diciembre de 2017 por 38 millones de pesos para crear la estrategia de comunicaciones de la Alcaldía y que se renovó este año.



“El 11 de marzo Mateo publicó en sus redes personales una fotografía acompañado del senador Uribe con un computador y un celular en la mano. Ello me despertó curiosidad en plena campaña electoral, por eso la confirmar con el Centro Democrático aseguraron que fue contratado como asesor de la campaña”, dijo Juan David Ortiz.



En Blu Radio contactamos a Mateo Gómez Vahos, pero se negó a dar alguna respuesta.