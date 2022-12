Si afectados de Space no pagan impuestos, podrían embargarles sus bienes

La notificación enviada por la Alcaldía no fue bien recibida por afectados de Space, como Carlos Ruiz quien aseguró que es injusto el cobro por unos apartamentos que se desplomaron por la misma falta de control de la administración municipal.



Hoy Carlos debe más de $4 millones y tiene en riesgo los bienes que ha conseguido tras el colapso de la torre. Asegura que, pese a eso, no pagará y seguirá dando la pelea para que sean exonerados del impuesto.



Este miércoles, él y otros afectados de Space que también fueron notificados, llegarán hasta la Alcaldía a buscar respuestas ante su petición de que no les sigan cobrando el impuesto predial.