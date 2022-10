Si calidad del aire empeora en Medellín, podría haber pico y placa en Semana Santa

Aunque la medida de estado de prevención en Medellín por la calidad del aire rige hasta el 7 de abril, durante los días de Semana Santa en la ciudad y el Valle de Aburrá no se ha decretado la medida del pico y placa.



Debido a que el flujo de tráfico reduce considerablemente en la ciudad en esta época, durante la Semana Mayor no habría, por el momento, restricciones vehiculares en el Valle de Aburrá. Las buenas condiciones de calidad del aire que se registran los días domingos y festivos, también son un factor clave para determinar las medidas viales en los días santos.



Pese a que el pico y placa no regiría desde el domingo 25 de marzo hasta el domingo primero de abril, sí continúan vigentes las medidas para las fuentes fijas de contaminación, como lo es el sector industrial, según indicó María del Pilar Restrepo, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana.

Las medidas comunicadas podrían verse modificadas de acuerdo al comportamiento registrado en los puntos de monitoreo durante los días señalados. Este martes, una estación llegó a nivel rojo y otras diez marcaron naranja.