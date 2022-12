Sí habrá corralejas en Caucasia, pese a solicitudes del presidente Gustavo Petro

Pese a las advertencias de las autoridades, la solicitud de grupos ambientalistas y el pedido del propio presidente Gustavo Petro de evitar este tipo de eventos, las tradicionales corralejas en Caucasia, Antioquia, se retoman este jueves.

Contra todo pronóstico, las tradicionales corralejas de Caucasia, cuya programación se extenderá hasta el 2 de enero del 2023, vuelven este jueves 29 de diciembre, a pesar de las advertencias de la Gobernación de Antioquia que pidió al Ministerio Público investigar si hubo responsabilidad de algún funcionario en la tradicional “tarde de las vaquillas” , el evento previó a las corralejas que, recordemos, dejó al menos siete heridos.

Además, también estuvo la solicitud, del presidente Gustavo Petro, de que no se hagan eventos donde haya maltrato animal.

En diálogo con Blu Radio, el alcalde de esta población del Bajo Cauca antioqueño, Jefferson Sarmiento, aseguró que las corralejas se hacen por cuenta de un privado, que en este caso es la Asociación de Corralejos del Bajo Cauca.

“Que haya comentarios de ciertos sectores o del propio gobernador de Antioquia no deja ningún precedente jurídico para yo no permitir esas corralejas. Diciendo que son tradiciones, no solo del municipio, sino de la región y La Mojana”, aseguró.

Aunque como tal las corridas de toros no están prohibidas en Colombia, en Antioquia la ordenanza de la asamblea departamental número 18 del 13 de agosto del 2020 prohíbe la utilización de elementos que laceren, corten, mutilen, hieran, quemen, lastimen o den de muerte a los animales, ordenanza que no en todos los casos se cumple.

Además, ha causado rechazo un video que ha circulado por las redes sociales donde se ve a dos hombres, aparentemente en estado de alicoramiento, sobre un caballo.

En las imágenes es evidente que tienen dificultad para poder controlar al animal en el casco urbano del municipio, que termina movilizandose hacia una acera, tumbando una moto y, de paso, a los dos sujetos al suelo.

