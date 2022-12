Si las cabalgatas vuelven que sea con condiciones: alcalde de Medellín

“Yo no he prohibido la cabalgata, lo que sucede es que hay un acuerdo municipal que la reglamenta y es que básicamente no puede haber maltrato animal, y eso no se cumplía por lo que el alcalde Aníbal Gaviria en su momento tomó la decisión de no hacerla”, expresó.



A lo que agregó que no puede haber ni droga, ni alcohol, ni microtráfico, ni desordenes para que se realice porque hace parte de una tradición de la Feria.



Sin embargo, Gutiérrez contó detalles sobre algunas restricciones para que la popular cabalgata se pueda realizar de la mejor manera posible, entre los que se encuentran: recorridos más cortos, cero consumo de alcohol, barreras en el público y cuidado animal. “No permitiría que la cabalgata vuelva a ser lo mismo de antes”, añadió.



Cabe rescatar que el Concejo de Medellín tramitó una regulación para este tipo de eventos y como resultado se expidió el Acuerdo 104 de 2013, que exige un registro con microchip y foto del caballo participante, examen de anemia infecciosa equina, constancia de médico veterinario que certifique el estado de salud del animal y el registro de vacunación vigente.