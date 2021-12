Siete soldados que están enfermos piden ayuda médica en zona rural de Nechí, Antioquia

Siete soldados del ejército que se encuentran enfermos en Nechí , Antioquia, solicitan urgente traslado, dos de ellos son profesionales y cinco regulares. Aseguran que desde hace seis días padecen de Malaria y dengue.

Estos soldados están ubicados en la vereda Mala Noche en Nechí, Bajo Cauca. Según el militar que hizo la denuncia, no han sido trasladados al casco urbano de Nechí por las dificultades de acceso vehicular que tiene la zona.

Uno de los militares, que prefirió no publicar su identidad, adscrito al batallón Rifles, contó que al enfermero que los acompaña se le acabaron los medicamentos y temen que cada día avance la enfermedad que padecen.

“Tienen fiebre alta, escalofríos, dolencias en las articulaciones y no comen por el mismo malestar. Además somos una unidad que estamos muy poquitos y nos ha tocado muy duro. Todos los días nos dicen lo mismo, que nos van a trasladar, pero no es verdad, hasta el día de hoy no han cumplido con la promesa”, contó el militar.

Además, aseguró que los comandantes han colaborado solicitando apoyo de una aeronave que los pueda trasladar, pero no les dan ninguna solución; tampoco los han podido trasladar al Hospital de Nechí, debido a que están a 20 kilómetros del área urbana y no hay carretera. A esto se le suma la situación de orden público que atraviesa la zona para ser trasladados en hamacas. Piden, con urgencia, una pronta evacuación.

Según información del Ejército, los siete militares serán evacuados de la zona el día de mañana para ser llevados a un centro médico.

