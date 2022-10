Sindicato protestó por cierre de 50 camas en el Hospital General de Medellín

Entre enfermeros, trabajadores administrativos y médicos del Hospital General de Medellín , conforman un sindicato de 300 personas que protestó en busca de respuestas, pues según ellos, se cerraron cerca de 50 camas en el hospital, dejando sin trabajo a estas personas y a pacientes sin posibilidad de ser atendidos.

Este sindicato llamado Sinprogen, busca que las directivas del hospital los escuchen, pues hasta el momento, no han tenido respuesta alguna de por qué cerrarán estas camas y no se han pronunciado al respecto. También hacen el llamado a la nivelación salarial y rechazan, además, la tercerización laboral de los procesos que no pasan por sus manos.

Publicidad

Edwin Palacio, presidente del sindicato Sinprogen, afirmó que las directivas no les han dado la cara frente a esta situación: “Los más afectados con este cierre de servicios son los pacientes. Son los pacientes porque son cerca de 50 camas que fueron cerradas, pero también los trabajadores porque es que la razón de ser de un hospital son los pacientes y sin ellos, nosotros no tenemos trabajo”.

Muchos de los trabajadores de este hospital que atiende a las poblaciones más pobres de Medellín, Chocó, eje cafetero, podrían quedar sin empleo. Además, los tipos de pacientes que se verán más perjudicados son los de las salas de Neonatos, preeclampsia, perinatos y oncológicos, entre otros.

Escuche el podcast Sin Tabú: