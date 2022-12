"Tarjeta roja para maltratadores", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

"Vuelve y juega: el futbolista Pablo Armero fue detenido hace dos días en Miami, Estados Unidos, por agredir físicamente a María Elena Bazán, la madre de sus dos hijos.

La policía acudió al llamado del Hotel Metropolitan de Miami, después de recibir repetidas quejas por parte de otros huéspedes. Según la cadena CBS, el deportista que juega en el Udinese en Italia, se encontraba borracho cuando ocurrió la agresión y fue arrestado por las autoridades.

Según la señora Bazán, madre de los hijos de Armero, no es la primera vez que es agredida por el futbolista de 29 años.

Un juez le fijó a Pablo Armero una fianza insignificante de 1.500 dólares y le dictó medida cautelar: debe mantenerse alejado de su esposa. Ayer, Armero salió de la detención y deberá presentarse ante la Corte dentro de 21 días.

Armero estaba vacaciones pues no fue convocado por el profe Pekerman para la Copa América Centenario.

Muy conveniente para Armero que todo haya sucedido durante la Copa América Centenario, para que este caso de violencia intrafamiliar quede debajo del tapete.

Ojalá que las vacaciones para Pablo Armero sean definitivas. Que no lo volvamos a ver jugar en una cancha. ¿Dónde está la voz de los directivos del fútbol nacional e internacional? Si fuera un penal mal cobrado todavía estaríamos debatiendo al respecto, todo el país estaría indignado… pero no, es violencia doméstica… todavía hay gente que cree que agredir físicamente a la pareja es un problema entre dos. Y no es así.

La violencia intrafamiliar y las lesiones personales son delitos ante la ley y, por lo tanto, el hecho de que un futbolista como Pablo Armero agreda a su pareja no es asunto privado sino público.

Futbolistas, técnicos y directivos del fútbol parecen no darse cuenta de que Pablo Armero es un personaje público de gran importancia, su figura es ejemplo para los niños. Por mucho dinero que Armero le reporte a la industria del fútbol, este tipo y los demás maltratadores de mujeres no merecen permanecer en el altar de los ídolos de los niños.

La sanción judicial para Armero fue mínima. Hasta ahora, la sanción social e institucional/deportiva parece nula. A Hernán Darío Gómez le fue más o menos mal después de agredir a una mujer, ojalá que el caso de Pablo Armero no quede en el olvido social.

Fuera los maltratadores de las canchas. No los queremos frente al arco, ni en los álbumes de láminas, ni en los afiches que los niños pegan en sus alcobas o en los corredores de los colegios e instituciones educativas.

Tarjeta roja para todos maltratadores que actúan como Pablo Armero".