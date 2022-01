Tres colegios de Medellín no iniciarán clases con 100% de aforo por fallas estructurales

Por fallas estructurales, tres colegios de Medellín no podrán iniciar sus clases con el 100% en la presencialidad completa ordenada por el Gobierno Nacional.

Estas instituciones hacen parte de 25 centros educativos que estaban en alerta por parte del Dagrd el año pasado por fallas en sus estructuras a causa de daños en la temporada de invierno o deterioros por antigüedad.

Si bien el Ministerio de Educación anunció que desde este 17 de enero todos los colegios del país deberán volver al ciento por ciento de sus aforos y clases presenciales, tres de esos colegios de Medellín no podrán cumplir con la directriz porque aún no están las adecuaciones a estas fallas estructurales y las obras solo se reactivarán desde este miércoles.

Según la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, no todos estos 25 colegios tendrán dificultades para el inicio, porque ya se han adelantado las obras de corrección.

"Esas 25 instituciones no significan que no entrarán en presencialidad. Hay unas tres instituciones que no podrán entrar en su totalidad en presencialidad y que tendrán que esperar, pero todas las instituciones podrán recibir a sus estudiantes a partir del 17 de enero", señaló Agudelo.

La funcionaria explicó que todos estos problemas estructurales de las instituciones públicas de la ciudad se debe a que Medellín tiene un atraso de 20 años porque no ha habido un plan para los mantenimientos preventivos en las más de 400 sedes educativas; sumado a eso, los cierres en la pandemia ocasionaron que se profundizaran daños por problemas del invierno, sobre todo en los techos y en las baterías sanitarias.

Por eso, de manera inicial y urgente se desarrolla un plan maestro de infraestructura para intervenir esos 25 colegios públicos con mayores problemas; con inversiones por $18.000 millones y es un proyecto que está a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

