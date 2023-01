Un corazón de animal con clavos, el regalo de cumpleaños que recibió activista social Yolanda Perea

Un corazón de animal, aparentemente de vaca y atravesado por cuatro clavos en una caja de madera de las que usan para hacer regalos, fue el obsequio que llegó para la líder social Yolanda Perea hasta la portería de la unidad residencial en la que vive la lideresa social . En la caja se lee en letras rojas “el último puede ser mejor”.

Pero no ha sido la única amenaza recibida por Yolanda Perea. Según cuenta, 10 días antes de esto ya había recibido amenazas a través de su WhatsApp.

Los mensajes amenazantes decían que están atentos a cada uno de sus movimientos.

"Dé papaya y hasta ahí le llega la bocota”. Además, también decían que "si quiere morir por su país, sus instigadores le ayudan".

Ante esto, Yolanda asegura que psicológicamente no se encuentra muy bien, que no sabe quiénes son los autores de las amenazas y que no relaciona el tenebroso obsequio con su trabajo social.

"Siempre he defendido todo el tema que tiene que ver con las víctimas de violencia sexual en el marco de conflicto armado, como víctima directa de este hecho. Ahora estoy estresada, psicológicamente no estoy bien", cuenta Yolanda.

La excandidata al Senado por el Nuevo Liberalismo cuenta con un equipo de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y, a través de diferentes plataformas, ha insistido en que no dejará de hablar y de luchar por la defensa de los derechos humanos.

