"Usted no le sirve al país": hombre recriminó a Álvaro Uribe durante evento en Medellín

La escena ocurrió en el barrio Castilla en la ciudad de Medellín, donde en la noche de este miércoles el senador Álvaro Uribe adelantaba campaña política con su partido político, el Centro Democrático.

Un hombre que se transportaba en una bicicleta por una vía pública interrumpió el discurso del exmandatario acusándolo de “paraco” y de ser un mal para el país, pero luego de unos segundos de silencio Álvaro Uribe respondió invitándolo a pensar dos veces en sus palabras y afirmando que no lo iba a "mandar a matar", como lo dijo el ciclista.

“Usted es un ‘paraco’, usted no le sirve al país. Usted solo le ha hecho daño. Me va a mandar a matar también”, gritaba el hombre.

“Sería bueno que pensara dos veces sus palabras. No, no lo voy a mandar a matar, pero tampoco me voy a correr porque yo no me corro como 'Timochenko'”, respondió el expresidente Uribe.

Mientras el ciclista salía de la poca multitud que acudió a la reunión, varios simpatizantes del partido lanzaron papeles y gritos contra el hombre.