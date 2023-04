Video: Karol G visitó el barrio Manrique de Medellín y compartió con sus seguidores

La reguetonera antioqueña Karol G sorprendió a sus seguidores en Medellín al visitar este viernes el barrio Manrique, al nororiente de la ciudad, para realizar lo que sería la grabación de un comercial de televisión.

La visita de Karol G al mencionado barrio de la capital antioqueña se dio, específicamente, en la UVA La Armonía, donde la artista compartió algunos minutos con sus seguidores que llegaron hasta el lugar para tomarse fotografías con la cantante y conocerla.

Cabe recordar que Karol G, cuya presencia en Manrique no pasó entonces desapercibida, había sido noticia este jueves al anunciar, para el mes de agosto, una gira de conciertos por seis ciudades de Estados Unidos, con el llamada 'Mañana Será Bonito Tour'.

"Había dicho que no (haría grandes eventos), pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté", escribió en su cuenta de Instagram Karol G en referencia a dicha gira por el país norteamericano.

Esta visita de Karol G al Valle de Aburrá se suma a la que ya había realizado, también de manera sorpresiva, otro reguetonero: J Balvin, quien estuvo en una barbería en Bello en la que comenzó a cantar sus canciones antes de alcanzar la fama, dando un concierto callejero.