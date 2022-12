"Voy para Medellín, mijo": Chris Froome ya vuela hacia suelo antioqueño

A través de Twitter, el cuatro veces campeón del Tour de Francia confirmó que emprendió su viaje para Colombia: "On my way to Colombia", trinó el ciclista, quien, además, grabó un video junto a Rigoberto Urán en el que saluda a Colombia y celebra la visita a Medellín.

Publicidad

On my way to Colombia 🇨🇴😃🛫 @UranRigoberto 🚲🚲🚲 — Chris Froome (@chrisfroome) November 1, 2018

-Hey, Chris, ¿para dónde va?

-Voy a Medellín, mijo.

En Antioquia está todo listo para el Giro de Rigo, el evento ciclístico por el que llega a Colombia Chris Froome.

Publicidad

Más de 1.200 hombres de la Policía garantizarán la seguridad en el oriente de Antioquia para la carrera del próximo domingo en la que van más de 6.000 inscritos.

Le puede interesar: Todo listo para la seguridad durante el Giro de Rigo este domingo

Publicidad

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Carlos Sierra, detalló que 350 uniformados son de Policía de Tránsito para garantizar los cierres de vías y toda la logística desde el próximo sábado.

Este sábado Rigoberto Urán y Chris Froome estarán en la Unidad Deportiva de Guatapé en rueda de prensa y luego un conversatorio con todos los colombianos que vienen a verlos.

Por su parte, la Policía de Carreteras controlará los cierres en las vías entre Guatapé, San Rafael y San Carlos, que serán entre las 4:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, según indicó el comandante de Policía de Tránsito, coronel Juan Carlos Torres.

Publicidad