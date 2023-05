Zijin Continental Gold suspende operaciones subterráneas en mina de Buriticá tras ataque terrorista

Por no ser el único hecho violento, debido a que son constantes las instalaciones de artefactos explosivos y muñecos en las minas para intimidar a la Fuerza Pública y a los operarios de la Zijin Continental Gold en ese municipio antioqueño, por medio de un comunicado la multinacional china aseguró que no tienen garantías de seguridad, por lo que anunció que no seguirá con lo trabajos subterráneos de extracción de oro a gran escala en la mina de Buriticá.

El atentado fue en el túnel Higabra de la compañía, el cual ha venido siendo conectado por los mineros ilegales para avanzar en su accionar de extracción ilícita de minerales.

En ese punto lanzaron un cilindro bomba desde sus túneles antitécnicos, donde falleció un contratista de la empresa de seguridad Atempi y una persona encargada de labores de cierre minero de la empresa Acción del Cauca, además resultaron heridas 14 personas, 4 de ellas efectivos de la Policía Nacional, 5 de la empresa de seguridad Atempi, 3 trabajadores de la empresa Acción del Cauca y 2 empleados de la Zijin Continental Gold.

El atentado habría sido perpetrado por miembros del Clan del Golfo , que es la organización que tiene el control de los mineros informales y de los túneles clandestinos.

El coronel Giovanni Puentes, comandante de la Policía de Antioquia, explicó que "en uno de los túneles de trabajo se presenta la activación de un artefacto explosivo, el cual al detonar, lamentablemente, le afecta en la vida a dos funcionarios de la empresa minera, igualmente, tendría una afectación a otras 14 personas".

La compañía solicitó al Gobierno nacional, ante la gravedad de la situación, que “en esta oportunidad haya soluciones inmediatas y definitivas”.

"Se trata de un atentado terrorista que, como organización, rechazamos contundentemente y el cual pedimos sea esclarecido a la mayor brevedad posible para que caiga todo el peso de la ley sobre sus autores materiales e intelectuales", dijo la compañía.

Este jueves se ha convocado una reunión de seguridad en Buriticá para atender esta situación. Los 14 heridos son atendidos en el hospital del vecino municipio de Santa Fe de Antioquia.

