A conductor de aplicación le robaron el carro recién comprado en el sur de Bogotá

Un conductor de aplicación vivió horas de angustia a manos de delincuentes en el sur de Bogotá, que pidieron el servicio para tenderle una emboscada y despojarlo del producido y hasta del vehículo. Los atracadores, por si fuera poco, sometieron a la víctima a un 'paseo millonario' en el que le vaciaron sus cuentas.

Según el testimonio del conductor, los ladrones lo abandonaron en el barrio Sierra Morena de Ciudad Bolívar luego de darle varias vueltas por el sur de Bogotá.

"Cuando llegué al destino, ellos me hicieron la trama de que si recibía Nequi , yo les dije que sí y en ese momento desefundaron armas de fuego. De una vez me cogieron del cuello y me mandaron para la silla de atrás. Me pegaron, y me empezaron a amenazar", sostuvo la víctima.

En el sitio donde fue abandonado, había otro cómplice, que se encargó de amenazarlo para que entregara las claves de sus cuentas, con las que le quitaron todo. Posteriormente, los delincuentes se llevaron el vehículo, que acababa de comprar.

"Ese vehículo era el sustento de mi familia. Mi esposa en este momento está sin laborar. De eso subsistimos, se sacó un crédito para comprarlo y prácticamente lo debemos todo", declaró.