A la pequeña Sara Sofía Galván la vendieron, dice su tía

Hay conmoción en Bogotá por la misteriosa desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván, de 2 años, de quien no se sabe nada desde el pasado 15 de enero. Su tía, Xiomara Galván, quien tenía la custodia provisional de la niña, dijo en entrevista con BLU Radio, que cree que a su familiar la habrían vendido.

De acuerdo a lo revelado por Xiomara Galván, mientras su hermana se organizaba ella tenía a la pequeña, pero, de manera abrupta, cuenta, ella se la llevó y no volvió a tener contacto.

En medio de la insistencia de la tía por saber de Sara Sofía , una conocida en común la contactó y le dio graves noticias.

"Me dicen: tu hermana, yo la conozco, ella se está escondiendo de ti, porque ella no tiene la niña y lo que ella me comentó que pasó es muy grave: yo hablo con esa persona, ella dice que mi hermana le contó que el 15 de enero ella se llevó porque se quería quedar con ella", narró Galván.

"La primera versión que ella dice es que que supuestamente el 28 de enero la niña se le murió", indicó la mujer.

"Yo enfrento a mi hermana, me voy hasta el sitio donde está, le pregunto por la niña y ella manifiesta lo mismo. Que le dieron comida, la pusieron a dormir, que cuando fueron a ver la niña y ya no respiraba. Que cogieron a la niña, la envolvieron en una cobija, la metieron en una bolsa negra y la arrojaron al caño de Tunjuelito. No solamente a mí me lo dice, se lo dice al investigador del CTI", dijo Galván a BLU Radio.

Su principal sospecha

Según Xiomara, la pequeña habría sido vendida.

"Hasta el momento no se ha hecho nada", denunció la mujer, quien criticó fuertemente la supuesta inoperancia de las autoridades frente al macabro caso.